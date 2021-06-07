"Вопросов больше, чем ответов": эксперт о мигрантах, патентах и требованиях

Новые требования для мигрантов, согласно которым они должны знать русский, историю и законодательство РФ, на самом деле не такие уж и новые. Однако "новинки" замедлят скорость получения нужных документов (в частности, патентов), а также вызовут ряд других вопросов, уверен председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

В Россию...

"Новое" — не забытое старое?

Напомним, что согласно новым требованиям (актуальным с 7 июня), иностранные мигранты должны подтянуть знания:

основ законодательства;

русского языка;

истории России.

Уточняется, что в рамках последнего пункта могут спросить названия крупнейших городов страны и даты важных государственных праздников.

Для телеканала "360" Каримов объяснил:

"Это всё действует, странно, что это называют нововведением. Человек, если хочет работать в России, он обращается в МВД, в случае с Москвой — в многофункциональный иммиграционный центр, где проходит экзамен на знание русского языка, основного законодательства, истории России, пользования ДМС. Затем сдаёт медицинские анализы и получает патент, по которому у него есть право работать в течение года".

"Торможение" патентов: в чём проблема

Ранее, отметил эксперт, ситуация была проще: экзаменами мигрантов занимались в локальных центрах тестирования, коих были сотни. А теперь данные центры от этой работы отстранили.

"Теперь иностранные работники должны обращаться напрямую в головные центры, которых явно недостаточно. Ближайшая неделя покажет, к чему это может привести, скорее всего, к затягиванию получения патента", — рассказал Каримов.

Интересно, что локальным центрам оставили "лазейку": можно подать заявки на тендер, победа в котором позволит предоставлять услуги. Только вот условия конкурса ещё не разработаны.

"Пока вопросов больше, чем ответов", — добавил Ренат Каримов.

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