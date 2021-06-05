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Белоруссия подготовила ответный "удар" на санкции ЕС

Общество

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что Минск надеется, что Запад не станет вводить новые меры против республики.

Белоруссия подготовила ответный "удар" на санкции ЕС

О своих предположениях, связанных с санкциями после инцидента с самолетом Ryanair, Головченко рассказал в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", — цитирует слова премьер-министра ТАСС.

Головченко объяснил, что Белоруссия собирается в судебном порядке требовать компенсации потерь, которые могут последовать вслед за санкциями. Предполагается, что белорусская экономика может потерять 2,9% ВВП.

Глава белорусского правительства отметил, что Белоруссия в ответ откажется от западных товаров и переключится на азиатские технологии.

Головченко уверен, что Запад рискует лишиться белорусского рынка, который "не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС — это миллиарды в год".

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Новые санкции против Белоруссии могут затронуть Россию
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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