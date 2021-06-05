В горах Сочи проходит летняя спортивная смена для особенных детей и их родителей

На курорте "Роза Хутор" программа "Лига Мечты" проводит экспериментальную летнюю смену, которая проходит с 1 по 12 июня. Она направлена на интенсивную спортивную подготовку и обучение самостоятельности подростков и молодых людей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими видами инвалидности и реабилитации их взрослых родителей.

Особенность данного эксперимента заключается в разделении родителей и детей. Дети все время находятся под присмотром опытных инструкторов и занимаются терапевтическим спортом, а родители параллельно занимаются зумбой, йогой, живописью, отправляются в пешие прогулки по горам, проходят психологические тренинги. Пребывая в созависимых отношениях с собственными детьми и находясь постоянно в состоянии физического и психического истощения, родители нуждаются в не меньшей помощи. Под руководством психолога проводятся замеры, на основе которых "Лига мечты" разработает методическое пособие, которое позволит тиражировать опыт проведения подобных смен в разных регионах страны.

Наталья Белоголовцева, руководитель программы "Лига мечты" отмечает: "Мы активно тестируем направление инклюзивного туризма для наших подопечных семей. Такая модель пользуется огромным спросом и эффективно сказывается на физическом и ментальном здоровье не только детей, но и их родителей. Подобный формат путешествия — это отличный способ посетить новые города, найти единомышленников, поработать с командой профессионалов и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений. Этим летом мы готовим несколько смен на базе российских курортов и работаем над тем, чтобы программа стала круглогодичной".

Смена проходит при поддержке курорта "Роза Хутор" и Отеля Азимут Фристайл, которые активно участвуют в программе "Лига мечты" и не боятся принимать особенных туристов.