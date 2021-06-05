EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Уплывшие" со счёта россиянина деньги помог вернуть финансовый омбудсмен
Киев представил "однозначное" мнение о выходе Москвы из ДОН
Макрон получил пощёчину от мужчины во время поездки по Франции
"Сидит, глазами хлопает": депутат раскритиковал работу Ирины Родниной в Госдуме
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
На участке украинского газопровода в Прикарпатье произошёл взрыв
Эксперт назвал "слив" про список "ЕР" без Медведева фейком и хлестаковщиной
Вовк объяснила, что происходит с потерявшей сына Светланой Моргуновой
Правительство придумало новый штраф: "порадовать" могут сотовых операторов

В горах Сочи проходит летняя спортивная смена для особенных детей и их родителей

Общество

На курорте "Роза Хутор" программа "Лига Мечты" проводит экспериментальную летнюю смену, которая проходит с 1 по 12 июня. Она направлена на интенсивную спортивную подготовку и обучение самостоятельности подростков и молодых людей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими видами инвалидности и реабилитации их взрослых родителей.

В горах Сочи проходит летняя спортивная смена для особенных детей и их родителей

Особенность данного эксперимента заключается в разделении родителей и детей. Дети все время находятся под присмотром опытных инструкторов и занимаются терапевтическим спортом, а родители параллельно занимаются зумбой, йогой, живописью, отправляются в пешие прогулки по горам, проходят психологические тренинги. Пребывая в созависимых отношениях с собственными детьми и  находясь постоянно в состоянии физического и психического истощения, родители нуждаются в не меньшей помощи. Под руководством психолога проводятся замеры, на основе которых "Лига мечты" разработает методическое пособие, которое позволит тиражировать опыт проведения подобных смен в разных регионах страны.

Наталья Белоголовцева, руководитель программы "Лига мечты" отмечает: "Мы активно тестируем направление инклюзивного туризма для наших подопечных семей. Такая модель пользуется огромным спросом и эффективно сказывается на физическом и ментальном здоровье не только детей, но и их родителей. Подобный формат путешествия — это отличный способ посетить новые города, найти единомышленников, поработать с командой профессионалов и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений. Этим летом мы готовим несколько смен на базе российских курортов и работаем над тем, чтобы программа стала круглогодичной".

Смена проходит при поддержке курорта "Роза Хутор" и Отеля Азимут Фристайл, которые активно участвуют в программе "Лига мечты" и не боятся принимать особенных туристов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей
"Уплывшие" со счёта россиянина деньги помог вернуть финансовый омбудсмен
Киев представил "однозначное" мнение о выходе Москвы из ДОН
В горах Сочи проходит летняя спортивная смена для особенных детей и их родителей
Макрон получил пощёчину от мужчины во время поездки по Франции
"Сидит, глазами хлопает": депутат раскритиковал работу Ирины Родниной в Госдуме
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
На участке украинского газопровода в Прикарпатье произошёл взрыв
Изменится ли политическая роль Туркменистана?
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова Усам Оздемиров Кому быть увядающей державой Усам Оздемиров Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Как "Северный поток - 2" убьет экономику Украины
Новости Украины
Как "Северный поток - 2" убьет экономику Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников