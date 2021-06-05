Интервью Протасевича сравнили с признаниями пленного лётчика США

Внимательным зрителям показалось, что Протасевич, дающий признания в интервью белорусскому телеканалу, пытался что-то сообщить аудитории. Кадры с Протасевичем сравнили с признанием пленного летчика США 55-летней давности, который сообщил о пытках с помощью азбуки Морзе.

Видео с допросом и признаниями бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича напомнило интернет-пользователям историю 55-летней давности.

Оппозиционный журналист, арестованный в Минске, рассказывает об организации протестов в Белоруссии, признавая свою вину. Протасевич уверил, что уважает Лукашенко и готов встать на путь исправления.

Не все поверили в подлинность данных заявлений, предполагая, что журналист дал показания под давлением.

Авторы Тelegram-канала “Наша Нива” показали на стоп-кадре с признанием Романа Протасевича следы пыток на его руках.

В Сети предположили, что Протасевич не случайно поднёс изувеченные руки к лицу. Он будто бы хотел показать, какими методами его заставили говорить.

Данный инцидент напомнил интернет-пользователям историю, случившуюся в 1965 году с пленённым во время войны во Вьетнаме командиром ВМС США Джереми А. Дентоном.

Военнослужащий США во время съёмок на вьетнамском ТВ азбукой Морзе передал слово “T-O-R-T-U-R-E”, что переводится значит “пытки”.

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