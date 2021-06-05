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Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших от рук "казанского стрелка"

Общество

За жизнь детей, получивших огнестрельные ранения в казанской школе, по-прежнему борются медики.

Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших от рук "казанского стрелка"

Как объяснил Министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко, врачи оценивают состояние двух пострадавших детей как тяжелое. При этом отмечается, что динамика лечения наметилась позитивная.

"Двое детей — ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности, у них позитивная динамика, но состояние тяжелое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", — сказал министр в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего на лечении в московской клинике находятся четверо детей, пострадавших от рук "казанского стрелка" при жестоком расстреле школьников и учителей в казанской гимназии № 175 11 мая 2021.

При нападении 19-летнего Ильназа Галявиева погибли 10 человек, пострадали 21.

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Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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