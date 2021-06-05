Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших от рук "казанского стрелка"

За жизнь детей, получивших огнестрельные ранения в казанской школе, по-прежнему борются медики.

Как объяснил Министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко, врачи оценивают состояние двух пострадавших детей как тяжелое. При этом отмечается, что динамика лечения наметилась позитивная.

"Двое детей — ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности, у них позитивная динамика, но состояние тяжелое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", — сказал министр в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего на лечении в московской клинике находятся четверо детей, пострадавших от рук "казанского стрелка" при жестоком расстреле школьников и учителей в казанской гимназии № 175 11 мая 2021.

При нападении 19-летнего Ильназа Галявиева погибли 10 человек, пострадали 21.

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