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Владимир Путин высказал своё мнение о Романе Протасевиче

Общество

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы СМИ, прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причастности спецслужб РФ к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Владимир Путин высказал своё мнение о Романе Протасевиче

Владимир Путин отметил, что подобные предположения дают понять, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить”, так как, по словам лидера РФ, ни о какой "международной кооперации” и речи быть не может.

Президент России уверен, что в подобные дела лучше всего не вмешиваться, отметив, что не желает оценивать политические процессы в Белоруссии.

"Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится”, — сказал Владимир Владимирович, отметив что России этот инцидент никак не касается.

Про арестованного оппозиционера Романа Протасевича Путин не захотел разговаривать.

"Нас затюкали этими вопросами — и меня, и канцлера [Австрии Себастьяна Курца]. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко”, — сказал Путин.

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Путин: Россия держит нейтралитет по отношению к событиям в Белоруссии
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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