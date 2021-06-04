Милов и Соболь ответят за слова в адрес Пригожина

Юридический отдел компании "Конкорд" готовит два новых иска в сторону сторонников Алексея Навального. Владимира Милова и Любовь Соболь обвиняют в клевете.

Журналисты "Интерфакса" обратились в пресс-службу "Конкорда" с целью узнать подробности готовящихся исков. В СМИ ориентировались на опубликованную на странице Соболь информацию о готовящемся иске в ее адрес.

В "Конкорде" подтвердили, что Евгений Пригожин действительно обратился в ОМВД по району Хамовники города Москвы из-за опубликованной сторонниками Навального клеветы. В пресс-службе отметили, что в отношении Милова и Соболь проводится доследственная проверка с использованием лингвистической экспертизы.

В "Конкорде" убеждены, что в отношении Соболь и Милова будут вынесены обвинительные приговоры.

"Юристы компании "Конкорд" уверены, что уголовные дела будут возбуждены и дойдут до обвинительных приговоров. Подчеркнем, что заявления не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", — сообщили в пресс-службе.

Ранее юристы Пригожина добились удовлетворения исковых требований по еще одному судебному делу против Милова. Опубликованные навальнистом материалы признали недействительными и порочащими честь и деловую репутацию истца. Суд постановил удалить недостоверную информацию из публичного доступа.