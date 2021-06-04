Диетолог раскрыл опасность продуктов быстрого приготовления

Современный ритм жизни заставляет людей делать всё быстрее. В результате часто человек просто вынужден употреблять пищу быстрого приготовления. Причём некоторые люди даже считают, что такие продукты полезны для здоровья.

О том, что делает фастфуд с организмом человека, в интервью Общественной службе новостей рассказал диетолог Алекс Плато.

Лапша

Употребление лапши быстрого приготовления приводит к тому, что человек просто "накачивает" себя углеводами, так в ней очень мало белков.

"Это вредно и для лишнего веса, и вызывает метаболический синдром. Уже через час возникнет сильное чувство голова и человек снова будет что-то есть, вполне вероятно ту же лапшу. Происходит быстрый всплеск инсулина, а потом снова хочется есть", — объяснил диетолог.

Кроме того, в лапшу добавляют специи, усилители вкуса, консерванты и пальмовое масло.

Каши в пакетиках и мюсли

Каши быстрого приготовления представляют собой сильно перемолотые хлопья. Этот продукт способствует быстрому выбросу инсулина и создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Никакой пользы для организма от таких каш нет, употребление этого продукта повышает риск развития сахарного диабета.

Мюсли — тоже не такой уж здоровый продукт, как многие думают. В них обычно добавляют орехи, изюм, шоколад, сахар, мед. Мюсли очень калорийны. Употребление этого продукта вызывает сонливость.

"От такого завтрака у нас будет тяжесть, сонливость и очень быстрый всплеск голода. Гормон дофомин, который выбрасывается на быстрые углеводы, на инсулин, на сладкое, вызывает сонливость. То есть происходит снижение работоспособности", — пояснил Плато.

Наггетсы

Наггетсы, куриное филе и рыба в панировке — безопасный продукт. За исключением того, что зачастую вреден сам кляр. Дело в том, что в его состав входят жиры, соли и консерванты.

"Если пожарить наггетсы на сухой сковородке, а потом снять панировку, то они не очень вредны. Но и суперздоровым питанием это назвать нельзя. Но это хотя бы белковый продукт". — пояснил диетолог.

Эксперт рекомендует любителям продуктов быстрого приготовления покупать наггетсы и другие продукты в панировке на ручном производстве, так как там кляр практически безвредный.

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