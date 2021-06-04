На Youtube-канале вышла новая серия проекта "Урюк и клюква"

На Youtube-канале проекта "Урюк и клюква", посвящённом жизни мигрантов в России, появилась новая серия, сообщает RT. В этот раз речь пойдёт о жизни киргизской диаспоры в Москвы.

"Каждый девятый киргиз живёт в России. И большинство из них — в Москве. Вы не найдёте здесь ни одного района, где не было бы чего-нибудь киргизского: от поликлиник до дискотек и стендапа. Но самое удивительное — то, как функционирует эта диаспора", — говорится в описании серии.

Зрителям расскажут о том, как разные районы Киргизии, конкурируют между собой в столице. Также пользователи узнают о том, как устроена диаспора и как киргизы отмечают свои дни рождения.

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