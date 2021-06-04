EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики
В ходе ПМЭФ-21 Путин высказался про партнёров и развенчал миф о России
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Дипломатия по-киевски: "Будет больно Александру Лукашенко"
Путин заявил о продлении программ льготной и семейной ипотеки
Никита Михалков раскритиковал современное поколение россиян
В Архангельске мать получила тюремный срок за истязания дочери
"Поймите, наконец": Володин высказался о странах Европы и "СП-2"

Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"

Общество

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пожаловался на свою тяжёлую долю.

О своей работе он отозвался как о неблагодарном труде, сообщает радиостанция "Коммерсант-ФМ".

"Работы много, работа неблагодарная. Я бы сказал, совсем непросто. Приходится бороться… с барыгами, с воровством, с неверием, с суеверием, со многими вещами", — заявил он.

Вместе с тем Рогозин отметил, что работа у него интересная. Также глава корпорации напомнил о своём богатом боевом опыте, работе в Госдуме и НАТО.

Ранее раскрыл зарплаты в "Роскосмосе". Выяснилось, что на предприятиях ракетно-космической отрасли в России специалисты зарабатывают до 300 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"
Эксперт рассказал, что обеспечит РФ неуязвимость от санкций США
Писатель Цыпкин оценил роль женщин в экономике страны
Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики
В ходе ПМЭФ-21 Путин высказался про партнёров и развенчал миф о России
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи"
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Дипломатия по-киевски: "Будет больно Александру Лукашенко"
Путин заявил о продлении программ льготной и семейной ипотеки
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Любовь Степушова Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи" Любовь Степушова Усам Оздемиров От чего зависит место России в глобальной экономике Усам Оздемиров Соломон Соловьев Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников