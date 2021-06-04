Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пожаловался на свою тяжёлую долю.
О своей работе он отозвался как о неблагодарном труде, сообщает радиостанция "Коммерсант-ФМ".
"Работы много, работа неблагодарная. Я бы сказал, совсем непросто. Приходится бороться… с барыгами, с воровством, с неверием, с суеверием, со многими вещами", — заявил он.
Вместе с тем Рогозин отметил, что работа у него интересная. Также глава корпорации напомнил о своём богатом боевом опыте, работе в Госдуме и НАТО.
Ранее раскрыл зарплаты в "Роскосмосе". Выяснилось, что на предприятиях ракетно-космической отрасли в России специалисты зарабатывают до 300 тысяч рублей.
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