Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пожаловался на свою тяжёлую долю.

О своей работе он отозвался как о неблагодарном труде, сообщает радиостанция "Коммерсант-ФМ".

"Работы много, работа неблагодарная. Я бы сказал, совсем непросто. Приходится бороться… с барыгами, с воровством, с неверием, с суеверием, со многими вещами", — заявил он.

Вместе с тем Рогозин отметил, что работа у него интересная. Также глава корпорации напомнил о своём богатом боевом опыте, работе в Госдуме и НАТО.

Ранее раскрыл зарплаты в "Роскосмосе". Выяснилось, что на предприятиях ракетно-космической отрасли в России специалисты зарабатывают до 300 тысяч рублей.