Писатель Цыпкин оценил роль женщин в экономике страны

Пандемия коронавируса помогла улучшить ситуацию с гендерным неравенством в России, сообщил в интервью телеканалу "360" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) писатель Александр Цыпкин.

"Удаленка, которая ранее считалась таким способом "свалить" с работы, сегодня нормальная возможность для людей выполнять свои служебные обязанности независимо от ситуации с пандемией", — отметил он.

Благодаря удалёнке женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, могут продолжать работать. По мнению Цыпкина, это позволяет совмещать работу с семьёй.

Женщины в экономике

На ПМЭФ-2021 обсуждался вопрос о том, что женщины в топ-менеджменте положительно влияют на экономические показатели, указал писатель.

"Женщины приносят деньги. Компании работают более эффективно. Это была банальная статистика. Компании, в которых в совете директоров женщин больше, чем в компаниях, в которых их вообще не представлено, они стоят на рынке дороже и у них лучше экономические показатели", — пояснил Цыпкин.

С гендерным неравенством в российском бизнесе всё не так плохо.

Однако по-прежнему наблюдается проблема в различии оплаты труда. В некоторых случаях эта разница достигает 30-40%.

Цыпкин призвал поддерживать женщин, так как они обладают рядом преимуществ относительно мужчин: по характеру и по каким-то конкретным компетенциям.

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