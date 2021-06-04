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Поход в горы: чек-лист необходимых вещей

Общество

В условиях пандемии российские туристы стали чаще обращать внимание на красоты родной страны. В приоритете по-прежнему — море и горы.

Поход в горы: чек-лист необходимых вещей

Горы привлекают даже неподготовленных путешественников. Однако этот вид досуга требует хорошей предварительной подготовки. И дело не только в трудных подъёмах и крутых спусках.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, надо знать, когда в горах активизируются змеи, какие там водятся насекомые, каков перепад температур по сравнению с подножием горы, предупреждает гид и экскурсовод, эксперт по туризму Дмитрий Устинов.

Людям, страдающим дыхательными и сердечными заболеваниями, не стоит отправляться в горы без разрешения врача, сообщает сайт "Москва 24".

Также перед тем как пойти в горы, следует придерживаться нескольких правил.

Одежда и обувь должны быть удобными. Лучше всего подойдут спортивный костюм и кроссовки. Также нужно помнить про головной убор и захватить с собой дождевик.

Аптечка, спички и "пугалка" от насекомых

"В рюкзак обязательно положите небольшую аптечку. В ней должно быть все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Можно быть в душе молодым, но забывать о возрасте не стоит, поэтому не помешают лекарства, в том числе сердечные и от головной боли. Возьмите средство от насекомых и спички. Не будет лишним крем от загара", — рассказал эксперт.

Выбор маршрута

По словам Устинова, начинающим путешественникам лучше всего подойдёт прогулка. Например, в курортном городе Кисловодске. Там ещё в советское время были созданы маршруты разной степени сложности — от прогулки для дыхательной системы до усиленной, для физически тренированных спортсменов.

Гид рекомендует отправиться в поход по терренкуру у подножья горы Машук. Для молодых и активных туристов подойдёт подъём на гору Бештау.

Также много маршрутов разной сложности пролегает по всей территории Северного Кавказа.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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