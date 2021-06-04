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Онищенко призвал запретить продукцию McDonald's в России

Общество

Продукцию McDonald's, так же, как и продукцию Coca-Cola, Nestle и Mars, нужно запретить в России. С таким заявление выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Онищенко призвал запретить продукцию McDonald's в России

По словам политика, рестораны быстрого питания разрушили "многовековую культуру питания" российских граждан, сообщает ТАСС.

Любовь современного поколения и детей в том числе к фастфуду является опасной тенденцией, негативно влияющей на здоровье.

Такое питание разрушает эндокринную систему и провоцирует развитие ожирения у детей.

"Сегодня мы благодаря McDonald's "откусываемся" всухомятку, есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой" — заявил Онищенко.

Также он отметил, что в некоторых странах ресторанная еда адаптирована под национальные традиции питания и пищевые привычки граждан.

Сеть быстрого питания изначально готовит вредную для здоровья еду, но это "хорошее предприятие общепита с современным оборудованием", добавил Онищенко.

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