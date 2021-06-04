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Россияне начнут 2022 год с нерабочей недели

Общество

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о том, как россияне будут отдыхать на Новый год. По его словам, каникулы на этот раз продлятся 10 дней и начнутся 31 декабря.

Последний день 2021 года выпадает на пятницу, поэтому будет объявлен нерабочим. Отдыхать россияне будут до 9 января, то есть нерабочей будет одна неделя (с 3 по 7 января).

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе", — заявил Котяков во время ПМЭФ-2021.

Министр добавил, что 31 декабря 2022 года выпадает на субботу, поэтому будет нерабочим днём по умолчанию. 

Также Котяков сообщил, что в мае будет два отрезка по четыре дня длинных выходных. 

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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