EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о четвёртом ребёнке
Подросток под Воронежем получил 9 лет колонии за изнасилование и убийство
Лайма Вайкуле раскритиковала творчество рэперов
Голые белоруски и украинки устроили "минуту крика" у посольства ЕС в Польше
Власти Крыма отчитались: вопрос с водой решён на год вперёд
Орбакайте объяснила, почему сравнивает старшего сына с принцем Гарри
Глава Роспотребнадзора объяснила, почему России не угрожает "черная плесень"
СК возбудил уголовное дело после падения малыша с 14 этажа в Москве
Напрашиваются: Киев захотел попасть на переговоры по "СП-2"

Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса

Общество

Журналистка Ксения Собчак не поверила в искренность слов Протасевича, давшего интервью Белорусскому телевидению.

Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса

Бывший главный редактор Telegram-канала "NEXTA" Роман Протасевич ответил на вопросы представителя государственного телеканала Белоруссии ОНТ.

Политический активист признался, что организовывал и готовил массовые несанкционированные акции.

Журналист и блогер перечислил имена своих соратников, которые помогали ему координировать протесты. Он также признался, что уважает Александра Лукашенко. 

"Я почти уверен, что очень многие начнут меня публично осуждать. Я почти уверен в том, что какие-то акции поддержки, которые они планировали ранее, они, естественно, сойдут на нет. Я не удивлюсь, если там многие назовут меня якобы предателем и так далее. Но я могу сказать честно, что мне абсолютно все равно, что будут говорить", — сказал Роман, уверив, что чувствует себя хорошо и что его не гримировали от следов побоев.

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" выразила своё мнение по поводу заявлений белорусского коллеги.

"Белорусское государственное ТВ показывает интервью с Романом Протасевичем. Да, все выполнено в духе мечтаний Геббельса", — написала Ксения Анатольевна.

Ранее Собчак высказывалась по поводу признательных показаний девушки Протасевича Софьи Сапеги. Журналистка выразила уверенность в том, что всё, записанное в СИЗО, вытянуто шантажом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Интервью Протасевича 03.06.2021
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Что ест хомяк в домашних условиях
Россия и Центральная Азия: к чему приведет политика невмешательства?
Украинцы воспринимают рост тарифов как неизбежную беду
Заводим машину с толкача
Врач-диетолог: остеопароз и катаракта - плата за употребление молока
Что нужно съесть, чтобы хорошо сдать экзамен?
Парадокс: инфляция невысока, а цены устремились в космос
Что лечит Марьин корень?
Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о четвёртом ребёнке
Как и почему организм входит в состояние кетоза
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Игорь Буккер Проблемы принца Гарри с точки зрения психоаналитика Игорь Буккер Любовь Степушова Турция относится к Грузии как к колонии Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Новости Белоруссии
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников