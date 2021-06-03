Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса

Журналистка Ксения Собчак не поверила в искренность слов Протасевича, давшего интервью Белорусскому телевидению.

Бывший главный редактор Telegram-канала "NEXTA" Роман Протасевич ответил на вопросы представителя государственного телеканала Белоруссии ОНТ.

Политический активист признался, что организовывал и готовил массовые несанкционированные акции.

Журналист и блогер перечислил имена своих соратников, которые помогали ему координировать протесты. Он также признался, что уважает Александра Лукашенко.

"Я почти уверен, что очень многие начнут меня публично осуждать. Я почти уверен в том, что какие-то акции поддержки, которые они планировали ранее, они, естественно, сойдут на нет. Я не удивлюсь, если там многие назовут меня якобы предателем и так далее. Но я могу сказать честно, что мне абсолютно все равно, что будут говорить", — сказал Роман, уверив, что чувствует себя хорошо и что его не гримировали от следов побоев.

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" выразила своё мнение по поводу заявлений белорусского коллеги.

"Белорусское государственное ТВ показывает интервью с Романом Протасевичем. Да, все выполнено в духе мечтаний Геббельса", — написала Ксения Анатольевна.

Ранее Собчак высказывалась по поводу признательных показаний девушки Протасевича Софьи Сапеги. Журналистка выразила уверенность в том, что всё, записанное в СИЗО, вытянуто шантажом.

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