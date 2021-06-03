Москва не досчиталась 300 тыс. трудовых мигрантов

Власти Москвы жалуются на дефицит рабочих рук. Столице не хватает 300 тыс. трудовых мигрантов, признаётся заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.

Особенно остро дефицит кадров ощущается в сфере строительства.

Ефимов заявил, что действующие в стране ограничения на въезд трудовых мигрантов — избыточны и надеется, что в ближайшее время мигрантам будет проще приехать в Россию.

"Стоимость работы трудовых мигрантов на сегодня увеличилась на 30%, кроме того, сохраняется нехватка трудовых ресурсов", — цитирует его слова издание РИА "Новости".

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