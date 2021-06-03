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Греф рассказал, что не сможет простить сотруднику "Сбера"

Общество

"Сбер" готов простить сотруднику ошибку, даже если это стоило компании денег. А вот если работник позволяет себе неуважительное отношение к клиенту, это обойдётся организации гораздо дороже. Ведь человек может просто отказаться от услуг банка. В таком случае сотрудника увольняют, заявил глава группы Герман Греф.

"У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка", — заявил он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Но сотрудник, который не разделяет ценности компании и хамит клиентам, будет уволен, добавил Греф.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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