В России появится "белый" интернет для школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство проводит разработку особенного режима входа в интернет для школьников. Дети в таком режиме смогут пользоваться только проверенным контентом.
"В России появится особенный, "белый" интернет — для школьников, там будет контент с проверенным содержанием", — заявил Кравцов во время выступления на ПМЭФ-2021.
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Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?