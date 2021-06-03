В России появится "белый" интернет для школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство проводит разработку особенного режима входа в интернет для школьников. Дети в таком режиме смогут пользоваться только проверенным контентом.

"В России появится особенный, "белый" интернет — для школьников, там будет контент с проверенным содержанием", — заявил Кравцов во время выступления на ПМЭФ-2021.