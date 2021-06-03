Пассажиров будут пускать в самолёт "по лицу"

Минтранс разрабатывает проект "зелёный цифровой коридор" для пассажиров.

Реализация проекта позволит через два-три года отказаться от посадочных билетов на самолёт и другие виды транспорта. Их заменит лицо пассажира, сообщил замглавы ведомства Кирилл Богданов на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

Также он сообщил и о других цифровых проектах Минтранса. Так, ведомство планирует запустить беспилотные грузовики на трассе М-11 "Москва-Петербург", создать бесшовную грузовую логистику, а также создать цифровые двойники транспортной инфраструктуры.

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