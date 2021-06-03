В России зафиксировано снижение числа разводов

В январе-феврале 2021 года в России развелись 86 тыс. пар, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 97,7 тыс. разводов.

Реже всего расторгают браки жители Москвы (7,4 тыс.), Подмосковья (около 5 тыс.) и Краснодарского края (3,8 тыс.).

А самое низкое количество разводов зафиксировано в Ненецком автономном округе (34), на Чукотке (35) и в Ингушетии.

Что касается регистрации браков, то чаще всего женятся и выходят замуж жители Москвы (8,6 тыс.), Подмосковья (6,2 тыс.) и Санкт-Петербурга (4,7 тыс.).

Реже всего заключают браки жители Чукотки Ненецкого АО (26), Чукотки (38) и Еврейской АО.

Снижение числа разводов эксперты связывают с тем, что люди больше ценят друг друга в трудные времена.

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