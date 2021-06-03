МВД совместно с минтрансом и минюстом прорабатывают внесение в законодательство новой нормы, которая будет регулировать скорость на протяжённых участках дороги. Российских водителей в скором времени будут штрафовать за превышение средней скорости, сообщает Autonews.ru.
Сейчас в законодательстве есть норма о том, что штраф за превышение скорости должен быть выписан с привязкой к конкретной камере видеофиксации. Планируется, что водителей смогут штрафовать за несоблюдение скоростного режима вне зоны видимости камер.
На участке дороги, где нет объездных путей и установлен одинаковый скоростной режим, будут работать две камеры - на въезде и выезде. Они будут фиксировать время, за которое автомобиль пройдёт это расстояние. Средняя скорость вычисляется по известной всем со школы формуле - "V = S/t".
В России уже одобрили соответствующие видеокомплексы "Око". По мнению экспертов, измерять среднюю скорость необходимо на участках протяжённостью 20-30 км.
Ранее сообщалось, что правительство прорабатывает вопрос снижения допустимого уровня превышения скорости до 10 км/ч. Вопрос должен быть решён до 1 августа.
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