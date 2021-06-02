Путинские 10 тысяч в августе получат не все шестилетние дети

Указ о единовременной выплате семьям, в которых есть дети школьного возраста, был изменён правительством. В первоначальном варианте говорилось, что 10 тысяч будут выделены на детей, которым шесть лет исполнилось не позже марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Кабмина отметил, что указ изменён таким образом, что выплаты получат семьи, в которых дети пойдут в школу в шесть лет, вне зависимости от даты рождения.

"То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Смогут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Семьи, в которых шестилетние дети не пойдут в первый класс в этом году, получить единовременную выплату не смогут.

Ранее сообщалось, что заявление на получение выплаты начнут принимать с 15 июля. Деньги должны поступить к середине августа.