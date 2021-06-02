Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о первых результатах вакцинации от коронавируса. По его словам, эффективность "Спутника V" составляет более 96%.
Также Мурашко назвал количество граждан, которые получили первый компонент одной из трёх российских вакцин.
"Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 18 млн россиян", — заявил Мурашко во время Петербургского международного форума (ПМЭФ).
По словам министра, на данный момент на лечении находятся более 70 тыс. пациентов. Из них 1,5 тыс. поступили в реанимацию.
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