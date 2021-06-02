С наступлением лета и сезона отпусков многие россияне берут с собой в дорогу домашних животных. Однако не всем известно, как правильно их перевозить.
В поездках с питомцем в первую очередь нужно помнить о том, что главное — не комфорт, а безопасность, заявил в интервью "Радио 1" зоопсихолог Мирослав Волков.
Если речь идёт о маленьких животных, кошках или ручных собаках, лучше использовать классические пластиковые перевозки.
А вот перевозить питомца в мягкой сумке или на руках не стоит. Это травмоопасно.
"Переноску следует закрепить либо в багажнике автомобиля, если речь идет о хэтчбеке или универсале, либо на заднем сиденье, если речь идёт о седане. Желательно использовать ремень безопасности или специальные фиксирующие приспособления, которые можно купить в зоомагазинах в интернет-магазинах", — посоветовал эксперт.
Большие собаки тоже должны быть зафиксированы. Для этого можно приобрести собачьи гамаки.
"Идея в том, что собака ложится в гамак, он её обволакивает, и гамак закрепляется между правой и левой дверью. Он достаточно надёжно держит животное на случай резкого торможения", — подчеркнул собеседник "Радио 1".
Животное следует приучать к поездкам постепенно. Если питомец нервничает, можно дать ему седативные препараты, предварительно посоветовавшись с ветеринаром.
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