Телеканал "360" представил на ПМЭФ-2021 новый логотип

Телеканал "360" представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме. В новый лого добавили орбиту — отражение трансформации "360" и ориентированности на digital.

"360" из регионального телеканала превратился в кросс-медийный холдинг.

Контент телеканала доступен широкому кругу зрителей, читателей и подписчиков.

Корреспонденты телеканала снимают свои материалы на iPhone. Это мобильнее и удобнее.

В этому голу канал "360" получил в YouTube золотую кнопку и регулярно выходит в тренды. Более 4 млн пользователей подписаны на "360" в TikTok.

По общим показателям по подписчикам, лайкам и просмотрам "360" суммарно является лидером, набрав 439 миллионов просмотров с момента своего создания.

Сайт 360tv. ru входит в топ-3 цитируемых интернет-СМИ по версии "Медиалогии", уступая только РБК и Russia Today.

"360" успешно продвигается и в Facebook. На страницу телеканала подписано более 150 тыс. человек.

Вечерние итоговые выпуски новостей собирают в трансляциях больше миллиона просмотров.

"360" запущен и на крупных интернет-площадках, таких как "Яндекс.Эфир", ivi. ru и Megogo.