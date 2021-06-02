Телеканал "360" представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме. В новый лого добавили орбиту — отражение трансформации "360" и ориентированности на digital.
"360" из регионального телеканала превратился в кросс-медийный холдинг.
Контент телеканала доступен широкому кругу зрителей, читателей и подписчиков.
Корреспонденты телеканала снимают свои материалы на iPhone. Это мобильнее и удобнее.
В этому голу канал "360" получил в YouTube золотую кнопку и регулярно выходит в тренды. Более 4 млн пользователей подписаны на "360" в TikTok.
По общим показателям по подписчикам, лайкам и просмотрам "360" суммарно является лидером, набрав 439 миллионов просмотров с момента своего создания.
Сайт 360tv. ru входит в топ-3 цитируемых интернет-СМИ по версии "Медиалогии", уступая только РБК и Russia Today.
"360" успешно продвигается и в Facebook. На страницу телеканала подписано более 150 тыс. человек.
Вечерние итоговые выпуски новостей собирают в трансляциях больше миллиона просмотров.
"360" запущен и на крупных интернет-площадках, таких как "Яндекс.Эфир", ivi. ru и Megogo.
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Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?