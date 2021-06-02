EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Такую тему надо раскрывать": Захарова об истории с агентами Чехии в России
Украинские коллекторы попали за решётку, перепутав должника в Белоруссии
С комика Соболева требуют 85 млн рублей за неудачную шутку
Военно-морские силы США решили, как будут "отвечать" России
Уролог Захарченко рассказал, кому нельзя есть арбузы
Любимый художник-постановщик Пугачёвой и Киркорова впал в кому
На Украине упростят получение гражданства для россиян
"Мы зафиксировали": Киев предупредил Минск касательно рейсов в Крым
Волочкова призналась, что в детстве была неспособным к балету ребёнком

Телеканал "360" представил на ПМЭФ-2021 новый логотип

Общество

Телеканал "360" представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме. В новый лого добавили орбиту — отражение трансформации "360" и ориентированности на digital.

Телеканал "360" представил на ПМЭФ-2021 новый логотип

"360" из регионального телеканала превратился в кросс-медийный холдинг.

Контент телеканала доступен широкому кругу зрителей, читателей и подписчиков.

Корреспонденты телеканала снимают свои материалы на iPhone. Это мобильнее и удобнее.

В этому голу канал "360" получил в YouTube золотую кнопку и регулярно выходит в тренды. Более 4 млн пользователей подписаны на "360" в TikTok.

По общим показателям по подписчикам, лайкам и просмотрам "360" суммарно является лидером, набрав 439 миллионов просмотров с момента своего создания.

Сайт 360tv. ru входит в топ-3 цитируемых интернет-СМИ по версии "Медиалогии", уступая только РБК и Russia Today.

"360" успешно продвигается и в Facebook. На страницу телеканала подписано более 150 тыс. человек.

Вечерние итоговые выпуски новостей собирают в трансляциях больше миллиона просмотров.

"360" запущен и на крупных интернет-площадках, таких как "Яндекс.Эфир", ivi. ru и Megogo.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Такую тему надо раскрывать": Захарова об истории с агентами Чехии в России
Мурашко назвал количество россиян, привитых вакциной от коронавируса
Украинские коллекторы попали за решётку, перепутав должника в Белоруссии
С комика Соболева требуют 85 млн рублей за неудачную шутку
Военно-морские силы США решили, как будут "отвечать" России
Уролог Захарченко рассказал, кому нельзя есть арбузы
Прополис и его лечебные свойства
Любимый художник-постановщик Пугачёвой и Киркорова впал в кому
На Украине упростят получение гражданства для россиян
"Мы зафиксировали": Киев предупредил Минск касательно рейсов в Крым
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Любовь Степушова Россия одобрила производство "Спутника V" в Аргентине Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Имидж Нерона погубили иудеи Игорь Буккер
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников