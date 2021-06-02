Приём заявлений на детские выплаты школьникам начнётся 15 июля

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что приём заявлений на единовременную выплату школьникам начнётся 15 июля. Родители детей в возрасте от 6 до 18 лет в августе должны получить по 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что выплаты будут выделены примерно 19,5 млн детей в России.

Выплаты на детей школьного возраста предложил ввести президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Ожидается, что на эту меру будет потрачено более 170 млрд рублей.