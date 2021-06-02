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Казаки хотят видеть Россию в границах 1916 года

Общество

Деление казаков на реестровых и остальных вредит казачеству. Казаки — это хребет российской нации, и через них Россия восстановится в границах 1916 года.

Казаки хотят видеть Россию в границах 1916 года

В программе "Точка зрения" об истории казачества и его современном состоянии рассказывают Верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный и первый Верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.

По словам Александра Мартынова, казачество всегда славилось своей самоорганизацией, именно это не устроило Советскую власть, которая казаков ликвидировала, как народ. Однако генетически казаки не растеряли своей способности объединять другие народы и служить на благо государства.

Казачество стало возрождаться в 1991 году после того, как был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", в том числе казаков. Однако созданные по территориальному принципу казацкие войска на Кубани были через пять лет расформированы. Сегодня в реестровое казачество, то есть оплачиваемое из бюджета, принимают всех желающих.

Это плохо, так как  казак — это звание ополченца, способного к защите своего народа, сказал Павел Задорожный.

Однако, все ЧОПы, созданные из реестровых казаков, разбегутся, если понадобится это реально делать, добавил он.

Казачеству не нужны государственные деньги, они их развращают, казаки должны воевать за идею и "государя", считает Александр Мартынов.

Павел Задорожный полагает, что российское правительство недооценивает роль казаков в становлении российской государственности, воспитании патриотизма, налаживании отношений с народами Северного Кавказа.

Роль казаков Малороссии в восстановлении Российского государства трудно переоценить, если к этому правильно подойти.

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Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Наталия Красовская
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