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"Как сапожник": что делать, если ребёнок ругается матом?

Общество

Педагоги и родители бьют тревогу: матом ругаются даже ученики начальной школы. Психологи считают, что за руганью детей скрыты серьёзные проблемы. О том, почему дети сквернословят и как их от этого отучить, рассказали клинический психолог, педагог Елена Левковицкая и семейный психолог, основатель школы для родителей Екатерина Маденко.

"Как сапожник": что делать, если ребёнок ругается матом?

"До трёх лет малыши активно пополняют свой словарный запас и повторяют всё, что слышат. Особенно это касается эмоционально окрашенных слов, а мат взрослые умеют подать экспрессивно. К пяти годам дети отличают плохое от хорошего и мат используют в зависимости от реакции взрослого на этот факт.

В младшем школьном возрасте посредством мата обычно выражается протест и отстаивание своей "взрослости". У подростков основным мотивом употребления ругательств является самоутверждение. После 14 лет чаще всего интерес к нецензурным выражениям ослабевает", — пояснила Левковицкая.

Матом могут ругаться дети из разных семей, независимо от уровня культуры, отмечает психолог Екатерина Маденко. Родителям, которые услышали ругательные слова от своего ребёнка, следует задуматься, что он хотел этим донести.

По словам психологов, с помощью мата подростки пытаются стать более уверенными, влиться в компанию сверстников, а других способов для этого они не знают. Кроме того, таким образом ребёнок может снимать внутреннее напряжение после ссор с родителями или друзьями или из-за плохих оценок в школе.

Дети, ругающиеся матом, нуждаются в помощи тактичного взрослого.

Что делать, если ребёнок матерится?

Психологи предупреждают о том, что нельзя бить по губам за некрасивые слова, но и не стоит ждать, что проблема решится сама собой.

"Ребёнка нельзя унижать, оскорблять, высмеивать публично, потому что стыд препятствует осознанию и раскаянию. Только уединённая беседа с близким человеком способна пробудить понимание и внести ясность в происходящее", — пояснила Екатерина Маденко.

Специалист советует поговорить с ребёнком наедине, выяснить у него, почему он использует бранные слова и объяснить последствия его действий, особенно, если они были направлены на других людей.

Родителям и детям нужно читать больше хороших книг, посещать спектакли и повышать свой культурный уровень, добавила Левковицкая.

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Нехорошие слова - Доктор Комаровский
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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