Юристы Пригожина попросили СМИ дать им отдохнуть

"Коммерсант", Newstracker и РБК, разместившие материалы о владельцах компании "СоюзЭнергоКомплект", должны дополнить свои публикации фактами.

Им необходимо устранить недоразумение, чтобы не вводить в заблуждение читателей. Кроме того, материалы нуждаются в уточнении, что предприниматель Евгений Пригожин не имеет отношения к информации, появившейся в этих изданиях, сообщила пресс-служба "Конкорда".

В СМИ появилась новость, что в Ставропольском крае бывшего директора "СоюзЭнергоКомплекта" подозревают в неуплате налогов на сумму 36 миллионов. По данным вышеназванных изданий, владеет компанией Евгений Пригожин.

Имя и фамилия собственника предприятия совпадает с именем петербургского бизнесмена, что может ввести читателей в заблуждение. В связи с этим публикации в СМИ следует дополнить информацией об истинном владельце этой фирмы.

Напомним, что бизнесмен Пригожин выиграл суд против навальниста Владимира Милова.