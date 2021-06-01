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Юристы Пригожина попросили СМИ дать им отдохнуть

Общество

"Коммерсант", Newstracker и РБК, разместившие материалы о владельцах компании "СоюзЭнергоКомплект", должны дополнить свои публикации фактами.

Юристы Пригожина попросили СМИ дать им отдохнуть

Им необходимо устранить недоразумение, чтобы не вводить в заблуждение читателей. Кроме того, материалы нуждаются в уточнении, что предприниматель Евгений Пригожин не имеет отношения к информации, появившейся в этих изданиях, сообщила пресс-служба "Конкорда".

В СМИ появилась новость, что в Ставропольском крае бывшего директора "СоюзЭнергоКомплекта" подозревают в неуплате налогов на сумму 36 миллионов. По данным вышеназванных изданий, владеет компанией Евгений Пригожин.

Имя и фамилия собственника предприятия совпадает с именем петербургского бизнесмена, что может ввести читателей в заблуждение. В связи с этим публикации в СМИ следует дополнить информацией об истинном владельце этой фирмы.

Напомним, что бизнесмен Пригожин выиграл суд против навальниста Владимира Милова.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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