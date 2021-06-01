Сельские школьники могут остаться без кружков и курсов

Из российских сёл и маленьких городов могут исчезнуть кружки, курсы и образовательных проекты. Всему виной закон о просветительской деятельности. Такое мнение в интервью URA.RU высказали историк, социолог, музейный эксперт, кандидат искусствоведения Анатолий Голубовский и писатель, создатель просветительских проектов Arzamas и "Гусьгусь" Филипп Дзядко.

Голубовский отметил, что большая часть просветительской деятельности ведётся на безвозмездной основе. В тексте нового закона говорится о том, что просветительская деятельность может осуществляться только на основании договора.

"То есть ветеран не сможет прийти в школу на безвозмездной основе и рассказать что-то, потому что нужно заключать с ним договор", — пояснил эксперт.

Пока просветительский закон не может вступит в полную силу, так как ранее его раскритиковали и окончательного решения по его работе не принято.

Филипп Дзядко также предупредил об опасности данной инициативы для маленьких населённых пунктов.

"В этом законе есть то, что может быть использовано для точечных репрессивных мер — везде, особенно там, где все происходит по-тихому. В зоне риска — любой преподаватель, любой лекторий, в первую очередь ключевые люди — отдельные энтузиасты, которые без какой-либо поддержки, сами, в небольших городах и селах занимаются просвещением и образованием. Им надо помогать, прославлять, но как минимум не мешать, а не принимать законы, которые можно поворачивать что дышло", — подчеркнул он.

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