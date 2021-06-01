Мэр Перми Дёмкин по документам оказался женщиной

Пермский градозащитник Денис Галицкий обратил внимание на ошибку в выписке из единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). В карточке Администрации Перми глава города Алексей Дёмкин указан как женщина, сообщает URA.RU.

Демкин записан как лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Администрации Перми.

"Фамилия имя отчество: Демкин Алексей Николаевич, должность: глава города Перми, пол: женский", — говорится в документе Федеральной налоговой службы.

В ФНС на запрос издания не смогли ответить по поводу ошибки. В Администрации Перми заявили, что в данный момент проводится служебная проверка.