Пермский градозащитник Денис Галицкий обратил внимание на ошибку в выписке из единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). В карточке Администрации Перми глава города Алексей Дёмкин указан как женщина, сообщает URA.RU.
Демкин записан как лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Администрации Перми.
"Фамилия имя отчество: Демкин Алексей Николаевич, должность: глава города Перми, пол: женский", — говорится в документе Федеральной налоговой службы.
В ФНС на запрос издания не смогли ответить по поводу ошибки. В Администрации Перми заявили, что в данный момент проводится служебная проверка.
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