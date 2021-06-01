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Собчак озвучила размер доходов Кадырова и заранее извинилась

Общество

Журналистка Ксения Собчак опубликовала информацию о доходах лидера Чеченской республики, предусмотрительно и заблаговременно извинившись перед Рамзаном Ахматовичем. 

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Ксения Анатольевна разместила в своём Telegram-канале сведения о том, сколько заработал Рамзан Кадыров за прошлый год.

"Рамзан Кадыров стал самым богатым губернатором за 2020 год. Он заработал больше чем остальные девять губернаторов из топ-10 вместе взятые — 381, 1 млн. рублей", — сообщает Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка предвидела, что, возможно, ей придётся извиняться за её сообщение, поэтому сделала это заранее.

"Извините, конечно", — написала Ксения перед блоком информации о доходах главы Чечни.

Возможно, Собчак намекает на историю с Рамзаном Ахматовичем, который не потерпел нападок хейтера, назвавшего его в Instagram шайтаном.

Кадыров отыскал обидчика, которым оказался 15-летний подросток. Семья парня в полном составе попросила у лидера Чеченской республики прощение за ненадлежащее воспитание отпрыска.

Следом за этим в Telegram-канале Собчак появилась фотография Кадырова, склонившегося над цветущим кустарником.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

"Когда слушаешь, как извиняются цветы", — гласит подпись под снимком Кадырова.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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