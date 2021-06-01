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В Госдуме оценили идею с "отцовским" капиталом на третьего ребёнка

Общество

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб в разговоре с "Правдой.Ру" оценила идею Общественной палаты о дополнительных мерах поддержки многодетных семей.

В Госдуме оценили идею с "отцовским" капиталом на третьего ребёнка

Ранее ОП подготовила документ на имя вице-премьера Татьяны Голиковой ввести "отцовский" капитал в размере почти 640 тыс. рублей при появлении третьего (или последующих) ребёнка. На данный момент в России действует мера по выплате "материнского" (семейного) капитала. Родители двух детей в общей сложности могут получить почти 640 тыс. рублей.

По словам Бессараб, в России осуществляется достаточно мер поддержки семей, в том числе многодетных. Депутат не смогла объяснить, почему предложение назвали "отцовским" капиталом.

"Здесь трудно сказать, почему именно "отцовский". Видимо, именно по гендерному признаку. На мой взгляд, сегодня государством, президентом делается достаточно много для поддержки не просто многодетных семей, но и всех семей с детьми", — заявила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что сейчас в России существует несколько видов поддержки семей:

  • пособие беременным на ранних сроках;
  • пособие для детей из неполных семей;
  • пособие по уходу за ребёнком;
  • погашение 450 тыс. рублей ипотеки при появлении третьего ребёнка;
  • другие льготы.

Где взять деньги на "отцовский" капитал?

По словам Бессараб, для такой меры поддержки, как "отцовский" капитал, в бюджете будет трудно найти деньги. Даже для законодательной инициативы предложение необходимо соотнести с Бюджетным кодексом.

"Необходимо изыскать средства, произвести полный расчет, сколько понадобится из какой статьи бюджета. Потому что бюджет Российской Федерации — это некий семейный кошелек, но всей семьи Российской Федерации. И мы должны понимать, что предоставляя какие-то нормы, социальные гарантии, мы берем из других статей затраты, как и в семейном бюджете", — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что в этом году бюджет был пересмотрен из-за новых видов поддержки семей. По её словам, Россия не в состоянии "перекроить" бюджет ещё раз.

"В дополнении еще единовременная выплата на всех без исключения школьников страны. Это 20 миллионов семей по 10 тысяч получат на каждого ребенка. Конечно, это будет очень затруднительно изыскать дополнительные средства. Я не думаю, что мы в состоянии сейчас будем пересматривать еще раз бюджет", — подытожила Бессараб.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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