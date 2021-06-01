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Суд защитил репутацию Университета "Синергия"

Общество

Вологодский городской суд рассмотрел исковое заявление представителей Московского финансово-промышленного университета "Синергия" в отношении блогера Александра Ясютина.

Суд защитил репутацию Университета "Синергия"

Суд признал недостоверной и порочащей репутацию вуза информацию, распространяемую на видеохостинге YouTube. В видеоматериале затрагивались такие темы, как правила приема в университет, качество образования, пересдача экзаменов, а также стоимость билетов на форумы "Синергии" и отсутствие на нем полезной информации.

Решением судебной инстанции исковые требования "Синергии" удовлетворены.

Это не первый случай, когда блогер из Вологды нарушает закон.

  • В 2016 году он был осужден за хранение наркотических веществ в крупном размере.

Ясютин разыскивался как скрывшийся от органов дознания и в итоге был приговорен к одному году лишения свободы по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

  • На тот момент он занимался репетиторством по английскому и французскому языку, подготавливая детей к ОГЭ и ЕГЭ.

Родители пользовались его услугами, не подозревая, что их детей учит репетитор-наркоман. Сайт profi. ru, предлагающий услуги репетитора, не сообщал родителям о приговоре Ясютина и допускал наркомана к общению с несовершеннолетними.

  • Позже Ясютин создал Youtube-канал RacePeaceDaysTV (в русском произношении название созвучно с матерным словом), на котором не брезговал использовать ненормативную лексику, хотя основной аудиторией его контента являются дети и подростки.

Изначально канал специализировался на псевдоразоблачениях звезд шоу-бизнеса.

Также Ясютин проявлял свою "гражданскую позицию", размещая на своём канале призывы голосовать против поправок в Конституцию, но ролик не стал популярным. Несмотря на кликбейт в названиях и шокирующие превью, ролики набирали в среднем 2-3 тысячи просмотров. После этого Ясютин решил пойти по пути других блогеров, снимающих различные разоблачения. Выбор пал на Университет "Синергия". Из-за отсутствия реальной информации он, судя по всему, решил проявить себя в качестве писателя-фантаста.

В итоге суд принял сторону вуза, а Ясютина обязал разместить опровержение, удалить контент и оплатить государственную пошлину.

Вологодскому блогеру откровенно повезло, так как российское законодательство за распространение непроверенной, недостоверной, а зачастую откровенно выдуманной информации, которая порочит честь и достоинство граждан и организаций также предусматривает уголовную ответственность по ст. 128.1 УК РФ (Клевета). Дальнейшие попытки Ясютина "поймать хайп" и монетизировать личный контент подобным путём могут стоить ему свободы.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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