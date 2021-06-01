В России хотят ввести отцовский капитал в 640 тысяч рублей

Российским многодетным отцам будут выплачивать капитал в размере 639,4 тыс. рублей. Кроме того, им хотят снизить пенсионный возраст — на один год за каждого ребёнка. С данной инициативой выступили члены Общественной палаты.

Как сообщает РИА "Новости", предложения ОП вошли в новый федеральный проект "Многодетная страна", который хотят включить в нацпроект "Демография".

Отцовский капитал смогут получить мужчины, воспитывающие троих и более детей.

Также на каждого ребёнка многодетной семье предлагается выплачивать по 2,5 тыс. рублей в месяц до достижения им совершеннолетия.

Кроме того, для многодетных семей планируется разработать систему семейного налогообложения. А семьи, в которых воспитывается пять и более детей, вообще хотят освободить от налогов.

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