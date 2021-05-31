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Диетолог сравнила тягу к сладкому с наркотической зависимостью

Общество

Врач-диетолог Лидия Ионова призвала родителей защитить детей от развития зависимости от сладкого. Тяга малышей к сладостям ещё не говорит о том, что организм ребёнка испытывает потребность в этих продуктах, сообщила специалист в интервью "Радио 1".

Диетолог сравнила тягу к сладкому с наркотической зависимостью

Часто любовь к сладостям связана с тем, что производители вносят в продукты специальные добавки.

"По большей части мы кормим детей из баночек, а не натуральными продуктами. Именно поэтому мозг ребёнка — а именно мозг отвечает у нас за ощущение сладкого вкуса — привыкает ко всё большему и большему количеству сахара. Есть такое выражение — "точка блаженства при приёме сахара". То, что сейчас происходит, это подсаживание детей на сладкую иглу", — пояснила Ионова.

По данным исследований, с каждым годом растёт количество потребляемого сахара.

"Знаете, какое количество сахара употребляли в год в середине XIX века? 2 кг. В 2000-х годах люди начали употреблять в год 37 кг сахара, мы употребляем сумасшедшее количество сахара. Но наш организм не создан для такого количества сладостей", — подчеркнула собеседница "Радио 1".

На сахарной игле

Лидия Ионова сравнила зависимость от сахара с наркотической, так как употребление сладостей активизирует у человека так называемые опиоидные рецепторы.

"При приёме сладких продуктов у нас активизируются так называемые опиоидные рецепторы. Это те же рецепторы мозга, которые активизируют процессы при приёме наркотиков. С возрастом это не проходит, просто мозг детей намного более чувствителен. Если бы с возрастом это проходило мы бы не употребляли такого количества сладкого", — пояснила специалист.

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