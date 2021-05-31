Медведев возмутился высокой ценой поездки с детьми на такси

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказал своё возмущение ценой на поездки в такси с детьми. Бывший президент России отметил, что ситуация, когда за ребёнка таксисты требуют доплаты, непозволительна.

"Я честно говоря, даже не знал, что это вот так говорят: "Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже". Ну это вообще кроме возмущения ничего не вызывает", — приводит РИА "Новости" слова Медведева.

По мнению политика, таксисты должны выходить на маршрут, имея детские кресла, а за такую поездку не должно быть доплаты.

"Приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться", — сказал Медведев.

Медведев привёл в пример заведения общепита. По его мнению, во всех кафе уже есть детские столики.

"Здесь должно быть то же самое. Причем бесплатно, естественно", — заявил Медведев.