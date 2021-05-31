EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психолог объяснил, как в России избежать инцидентов со стрельбой
Что нам стоит: к чему подводит Минск встреча Путина и Лукашенко
Россия ответит НАТО созданием 20 новых воинских соединений в ЗВО
В России будет создан фонд для регулирования цен на сахар
Купившая седьмую кввартиру певица Слава раскритиковала жадных людей
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник
В Китае семьям разрешили иметь третьего ребёнка
Удивительное рядом: эксперт о деле Платошкина, "коронабесии" и законах

1 июня "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря

Общество

В первый день лета, 1 июня, "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря. Благодаря этому гости курорта могут совместить отдых в горах и на море. 

1 июня "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря

"Для наших гостей организуется специальный трансфер. Шаттлы между горным курортом и побережьем в Имеретинской низменности будут курсировать дважды в день", — рассказала начальник пляжа "Роза Хутор" Кристина Вексельберг.

К новому летнему сезону на пляже была обновлена входная группа, увеличена зона тенистого аэрария и продлен пандус в море для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь появилась зона для занятий спортом, расширена детская анимационная программа. Четвертый год подряд пляж "Роза Хутор" отмечается международной экологической наградой "Голубой флаг".

"Одним из главных требований сертификата "Голубой флаг" является экологическая безопасность. На пляже организованы дополнительные пробы воды, уборка пляжной территории, селективный сбор мусора. Установлены специальные стенды с информацией об обитателях Черного моря. В этом году будут проводиться программы по популяризации экологического формата", — отметила Кристина Вексельберг.

Помимо правил сертификата "Голубой флаг" на пляже "Роза Хутор" выполняются и все необходимые требования Роспотребнадзора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В России будет создан фонд для регулирования цен на сахар
Как обезвредить пойманную рыбу от паразитов
Купившая седьмую кввартиру певица Слава раскритиковала жадных людей
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник
В Китае семьям разрешили иметь третьего ребёнка
Удивительное рядом: эксперт о деле Платошкина, "коронабесии" и законах
Елизавета Боярская показала обритую наголо Чулпан Хаматову
Аналитик объяснил, откуда у банков образовалась "долларовая дырка"
Бизнес-система Станиславского
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников