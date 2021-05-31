Как избежать штрафов на работе: советы эксперта

Есть огромное количество "честных способов" штрафовать сотрудников. О том, как можно избежать штрафов на работе, в интервью изданию NEWS. ru рассказал консультант по трудовому праву Илья Данцкер.

Эксперт отметил, что штрафовать может только государство в лице его соответствующих органов. Но на практике некоторые работодатели позволяют себе вычитать деньги из зарплаты работников. Например, они придумывают гибкую и запутанную систему премирования, при которой выплата премий носит необъективный характер и зависит от желания начальника. В таких случаях лишить работника премии довольно просто — достаточно просто служебной записки от руководителя.

"Серая" зарплата

Если у работника не весь доход официальный, то рассчитывать на справедливость не стоит. В таких случаях нужно внимательно изучить трудовой договор.

"Совет тут может быть только один — внимательно читайте трудовой договор перед подписанием. Если на словах вам пообещали золотые горы, а в трудовом договоре прописан МРОТ, взвешивайте риски и понимайте, что, соглашаетесь на оплату "в конверте", "кешем". Вы в то же время соглашаетесь и на штрафы за малейшие нарушения, — сказал эксперт.

Если же в компании платят белую заработную плату, то нужно изучить местное положение о премировании или о политике по компенсациям и льготам. Нужно выяснить, за что могут уменьшить или лишить премии. Также стоит сделать копию этого документа. Это поможет отстоять свой заработок в случае необоснованной попытки работодателя лишить работника премии.

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