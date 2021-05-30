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Тина Канделаки заподозрила Китай в искусственном создании COVID-19

Общество

Информация зарубежных СМИ о том, что коронавирус был создан в одной из лабораторий Китая, показалась Канделаки весьма правдоподобной. Генеральный продюсер "Матч ТВ" выдвинула свою версию того, для каких целей КНР распространяет COVID-19 по миру.

Тина Канделаки заподозрила Китай в искусственном создании COVID-19

Тина Канделаки поделилась в своём Телеграм-канале мыслями о пандемии коронавируса.

Звезда ТВ рассказала, что норвежские учёные нашли доказательства, что в смертельно опасном вирусе присутствуют маркеры человеческого воздействия. Кроме того, были якобы обнаружены попытки создать эффект его природного происхождения.

Канделаки объяснила, почему Китаю могла быть выгодна пандемия.

"А вообще, картинка, если теория искусственного создания китайцами коронавируса подтвердится, выглядит технично:

— создать вирус;

— посадить выдрессированный народ на карантин и выйти из пандемии раньше всех;

— сесть у телевизоров со свининой по-сычуаньски и смотреть, как все остальные экономики уходят в глубочайшее пике.

Триумф социалистического строя-2020", — поделилась своими догадками Канделаки.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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