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"Политическая" икра: кто раскручивается за счет героев-чернобыльцев из Москвы

Общество

Икра, подаренная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС из московского района Измайлово, стала предметом нареканий и доказательством пренебрежительного отношения к ним власти. Ее качество в сети поставили под сомнение: обещали подарок в стекле, а вручили в жестяной банке. Наша редакция попыталась выяснить, кто решил обидеть героев, да еще и прямо на памятном мероприятии, посвященном 35-й годовщине аварии.

"Политическая" икра: кто раскручивается за счет героев-чернобыльцев из Москвы

Наш корреспондент связался с представителем районного подразделения московского Союза "Чернобыль". Под предлогом подготовки материала о социальных льготах мы попросили у Союза контакты тех, кто мог бы рассказать редакции о положенных надбавках в Москве. Получили 8 телефонных номеров членов Союза, которым в разговоре и задали вопросы о том памятном вечере.

Первым на телефонный звонок ответил "чернобылец" Владимир Осинин. После разговора о льготах переходим к нашему основному вопросу — а что было на том памятном вечере с подарками. Осинин охотно рассказывает, что был на мероприятии и получил там подарочный набор. В нем как раз была злополучная икра, которая так не понравилась "свидетелям" из статей в интернете.

"Всем присутствующим были вручены памятные знаки, грамоты, концерт очень хороший был, все стоя там аплодировали и благодарили, потом чаепитие. И все это было на высшем уровне. Продуктовых наборов я таких не помню давно. Два вида колбасы, сыр, крупы, чай, икра — пакет такой огромный, килограммов на 5", — рассказал он.

Еще один собеседник Олег Корнеев удивился детальному расспросу про икру, но все же пояснил.

"Продовольственные наборы были просто исключительными. У нас только один человек возмутился их качеством. Мы после этого сигнала обзвонили всех и спросили: "Ребята, как вам продукты?" Никто не пожаловался. Я сам пробовал икру — изумительная", — подчеркнул он.

Человек, участвовавший в памятном вечере, но пожелавший не называть имени также заявил, что он остался доволен подарками и вниманием, которое ему уделили. Еще трое из наших контактов не взяли трубки, двое — не присутствовали на мероприятии по разным причинам.

Таким образом, выяснилось, что новость имеет все признаки фейка, так как большинство участников мероприятия не имеют никаких претензий по поводу качества продуктов. А депутаты района Измайлово, сообщившие о "не той" упаковке для икры, как минимум, излишне драматизирует — "чернобыльцев" жестяная тара вместо стеклянной ничуть не смутила. Жаль только, что люди в погоне за хайпом готовы пиариться на такой трагедии, как авария в Чернобыле, и использовать в своих целях любой повод, даже такой как замена упаковки для икры.

Наша редакция обратится за официальными комментариями к производителям икры и в Роспотребнадзор. Результаты обращений будут опубликованы по мере поступления официальных ответов.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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