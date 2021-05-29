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В РЖД представили новый формат питания в поездах

Общество

Вагоны-рестораны в российских поездах заменят вагонами-бистро. Но это не значит, что теперь пассажиров будут кормить фаст-фудом, заявили в РЖД.

В РЖД представили новый формат питания в поездах

Российские железные дороги представили новый формат питания во время пути. Изменения коснутся технологии приготовления и хранения блюд. Сейчас еда готовится поварами непосредственно на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов, а ассортимент и качество блюд зависят от компании-оператора питания.

В вагонах-бистро будут подавать блюда, заранее приготовленные опытными поварами в стационарных условиях и упакованные в стерильные контейнеры. После заказа блюдо разогреют, сервируют и подадут пассажиру.

"Это не фаст-фуд! Меню включает детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты", — подчеркнули в компании.

Принять пищу пассажиры смогут либо в вагоне-бистро, либо непосредственно на своём месте в вагоне поезда. В РЖД также уточнили, что организованные детские группы будут кормить только в вагонах-бистро. Со временем вагоны-рестораны могут остаться только в фирменных и туристических поездах.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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