В РЖД представили новый формат питания в поездах

Вагоны-рестораны в российских поездах заменят вагонами-бистро. Но это не значит, что теперь пассажиров будут кормить фаст-фудом, заявили в РЖД.

Российские железные дороги представили новый формат питания во время пути. Изменения коснутся технологии приготовления и хранения блюд. Сейчас еда готовится поварами непосредственно на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов, а ассортимент и качество блюд зависят от компании-оператора питания.

В вагонах-бистро будут подавать блюда, заранее приготовленные опытными поварами в стационарных условиях и упакованные в стерильные контейнеры. После заказа блюдо разогреют, сервируют и подадут пассажиру.

"Это не фаст-фуд! Меню включает детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты", — подчеркнули в компании.

Принять пищу пассажиры смогут либо в вагоне-бистро, либо непосредственно на своём месте в вагоне поезда. В РЖД также уточнили, что организованные детские группы будут кормить только в вагонах-бистро. Со временем вагоны-рестораны могут остаться только в фирменных и туристических поездах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.