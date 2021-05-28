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Бикович поплатится за катание на квадроцикле в национальном парке

Общество

Сербскому актёру Милошу Биковичу напомнили, что получить российское гражданство — значит в том числе соблюдать российские законы. Или платить штрафы.

Бикович поплатится за катание на квадроцикле в национальном парке

В Калининградской области проходят съёмки кинокомедии "Хочу замуж", в которых принимает участие популярный сербско-российский актёр Милош Бикович. В свободное от работы время Милош умудрился совершить административное правонарушение.

Бикович, что называется, "спалился" — он выложил в своём Instagram-аккаунте видео, как он катается на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы — заповедной территории, на которой нельзя даже просто находиться.

"Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актёру грозит штраф 4 тысячи рублей", — рассказала РИА Новости представитель национального парка "Куршская коса" Ольга Большакова.

Куршская коса представляет собой узкую полосу песчаной суши длиной 98 км, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Этот самый маленький национальный парк в России в 2020 году включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через Куршскую косу проходит российско-литовская граница.

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