Школьники Подмосковья устроили экзамен губернатору Андрею Воробьёву

Глава Московской области Андрей Воробьёв поздравил школьников с окончанием учебного года. В этом году школы Подмосковья выпустили 112 тыс. человек. Воробьёв отметил, что Московская область находится на высоком уровне в части образования — учащиеся подмосковных школ часто занимают призовые места, сообщает телеканал "360".

Про учёбу

Андрей Воробьёв призвал ребят активнее участвовать в олимпиадах. Также он поинтересовался мнением школьников по поводу дистанционного обучения. Он напомнил, что такой формат обучения может рассматриваться только в качестве дополнительной опции, так как ничто не заменит живого общения.

Воробьёв пожелал выпускникам найти своё призвание в жизни и реализовать себя.

Про жильё и транспорт

Участники интервью обсудили транспортную инфраструктуру. Воробьёв рассказал, как МЦД-3 и МЦД-4 разгрузят Наро-Фоминск и Балашиху. Ученик 10 класса физтех-лицея Василий Писляков разработал собственную схему автобусного маршрута между будущей станцией Физтех и метро "Ховрино". Андрей Воробьев пообещал, что обязательно с ней ознакомится.

Также глава региона сообщил, что с 1 июля в Московской области будет внедрять новый стандарт жилищного строительства.

"Сегодняшние технологии должны делать жизнь комфортной. Это вход с улицы, выход во двор, парковки — это все стандарты, которые сегодня востребованы. Это отсутствие мусоропровода, специальное место для коляски, велосипеда, других необходимых вещей", — пояснил он.

ПМЭФ и выборы

Губернатор обсудил со школьниками и такой важный вопрос, как Петербургский международный экономический форум, на котором будут представители Московской области.

Воробьёв поделился с ребятами идеями о том, как он намерен привлекать в регион новых инвесторов по выращиванию ягод в открытом грунте.

Затронул он и тему предстоящих выборов в Госдуму, отметив, что депутаты призваны менять жизнь в стране к лучшему.

Про спорт и не только

Разговор не обошёлся и без личных вопросов. Губернатор Московской области признался, что его любимый вид спорта — это хоккей.

"Я вырос в Сибири, там многие играют в хоккей, хоккей — наш национальный вид спорта. Скорости, команда — все то что окружает хоккей, эмоции, характер. Мне было всегда очень интересно и интересно до сих пор", — пояснил он.

Андрей Воробьев отметил, что спорт научил его командной игре и воспитал характер.

В завершении интервью Воробьёв поинтересовался у школьников о том, что их больше всего волнует, об их идеях, связанных с системой образования и жизни в Подмосковье.

"Поэтому разговор сегодня был об этом — о транспорте, о каких-то увлечениях. Чтобы мы были с вами на одной волне", — отметил Андрей Воробьев.

Он предложил поблагодарить учителей, которые подготовили ребят к государственным экзаменам.

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