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На колья вдоль проспектов: эксперт о реформаторах образования и ЕГЭ

Общество

Снова наступает "горячая пора" для школьников: на носу — экзамены, в том числе ЕГЭ. И "единый государственный" снова в центре споров: нужен ли он вообще, насколько нуждается в изменениях? Мнения экспертов разделились: например, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург считает, что ЕГЭ не нужно трогать, а нужно совершенствовать.

егэ, экзамен

"Подонки" на местах: учителя — никто?

Для "Общественной службы новостей" комментарий предоставил публицист и радиоведущий Евгений Сатановский. Он считает, что в школьном образовании, особенно московском, есть "подонки" на руководящих постах. Этим и объясняется риторика некоторых специалистов.

"Специалисты знают, какие подонки сегодня руководят школьным образованием — в первую очередь московским.

Ямбург, один из лучших директоров школ в России, прекрасно понимает, что для этих людей он — никто (и все остальные директора школ вместе взятые — тоже никто).

Также для мэрии, которая поставила такого рода людей на руководство образованием, и директора школ, и родители, и дети, и учителя — лишь пустые места", — рассказывает Сатановский.

Плевать хотели: "гильдия реформаторов" достойна кольев?

егэ, экзамен

Так что мнение Ямбурга понятно — по сути, он осознаёт, что "гильдия" любителей реформ в образовании весьма могущественна, а кроме того, плевать хотела на результаты реформ. Ибо если бы ситуация была иной, "реформаторы" уже

"…были бы рассажены вдоль любого из московских проспектов на кольях. Причем кольях зазубренных и тупых, чтобы дольше мучались. Чтобы хотя бы пару дней просидели, прежде чем их насквозь проткнёт.

Это относится ко всем министрам нашего образования начиная с Филипова. За исключением Васильевой, которой, впрочем, сделать ничего не дали (и дать не могли). И это же относится ко всем тем, кого они поставили на все руководящие места", — сообщает Сатановский.

Эксперт отмечает, что его отношение к ЕГЭ, равно как и к различным попыткам оптимизации и реформирования, однозначно.

"Эти и прочие похожие слова используются как как эвфемизмы для прикрытия либо прямого воровства, либо внедрения "смотрящего", который будет наблюдать, как будут красть. И это всем прекрасно известно", — резюмирует он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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