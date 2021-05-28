Россия разрешила австрийскому рейсу прилететь в Москву в обход Белоруссии

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение от России на альтернативный маршрут рейса Вена — Москва в обход Белоруссии. Самолёт совершит полёт в столицу России и обратно в пятницу, 28 мая, сообщает ТАСС.

В Austrian Airlines отметили, что получили разрешение только на один рейс. Договорённости о следующих полётах в Москву, а также в китайский Нанкин, отсутствует.

"Тем не менее Austrian Airlines ожидает и здесь положительного ответа от российских властей", — уточнили в компании.

Рейс Austrian Airlines не смог вылететь в Москву из-за отсутствия разрешения России на альтернативный маршрут. Австрия отказалась от использования воздушного пространства Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании был принудительно посажен в Минске после сообщения о минировании. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич, которому в Белоруссии грозит до 15 лет тюремного срока.