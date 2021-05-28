Анджелину Джоли обеспокоило положение политзаключённых в Белоруссии

Звезда Голливуда Анджелина Джоли и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обсудили ситуацию в Белоруссии онлайн.

Инициатором проведения встречи стал белорусский культурный штаб By culture и организация Великобритании Amnesty International.

Как сообщает Telegram-канал By culture, Джоли призналась белорусскому автору Алексиевич, что её книга "У войны не женское лицо" её по-настоящему впечатлила.

Темой беседы голливудской дивы и писательницы стало положение политзаключённых в Белоруссии.

Публичные персоны пытались найти способы помочь тем, кто пострадал от режима Лукашенко.

Алексиевич рассказала звезде США о 17-летнем Никите Золотарёве, приговоренном к пяти годам тюрьмы за участие в акциях протеста 2020 года. Юноша болен эпилепсией. Родители молодого человека рассказывают, что парня избивают и не обеспечивают его необходимыми лекарствами.

Джоли и Алексиевич также обсудили судьбу детского хосписа в Гродно. У медучреждения возникли проблемы из-за политических взглядов директора учреждения. Джоли отметила, что следит за ситуацией вокруг хосписа.

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