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Слуцкий высказался об отказе США вернуться в Договор по открытому небу

Общество

Россия должна придерживаться принципа ведения политики на равной и паритетной основе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий высказался об отказе США вернуться в Договор по открытому небу

В четверг, 27 мая, стало известно, что США не намерены возвращаться в Договор по открытому небу. В МИД России подтвердили получение соответствующего уведомления от американской стороны.

Запущенная Россией процедура денонсации Договора по открытому небу (ДОН) продиктована необходимостью защиты её национальной безопасности, поскольку государства-участники отказались дать России гарантии того, что собранная ими в ходе наблюдательных полётов информация не будет передана США, вышедшим из Договора в 2020 году. Поэтому вина за фактическое разрушение ДОН лежит полностью на Вашингтоне, заявил Леонид Слуцкий.

"Заявления США об отсутствии намерения вернуться в ДОН подтверждают правильность курса России по его денонсации. Мы не можем продолжать "игру в одни ворота" при нежелании наших европейских партнеров предоставить юридические гарантии непередачи данных облётов территории РФ американской стороне", — приводит его слова ТАСС.

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