Компания Unilever может приостановить производство мороженого для России под брендом "Инмарко". Это произойдёт, если Роспотребнадзор запустит обязательную маркировку, сообщает РИА "Новости".
Нововведение должно заработать с 1 июня — сыры и мороженое будут маркироваться двумерным кодом системы "Честный знак" на упаковке. Код содержит такие данные о продукте:
По сведениям Роспотребнадзора, добровольная маркировка производится с 20 января. До конца 2021 года обязательной станет маркировка всей молочной продукции. По мнению ведомства, такой подход позволит бороться с нелегальными производителями.
Ранее производитель мороженого под брендом "Чистая линия" заявил, что готов к новым требования. Также "Правда.Ру" сообщала, что США увеличили закупки российского мороженого в четыре раза.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?