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"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России

Общество

Компания Unilever может приостановить производство мороженого для России под брендом "Инмарко". Это произойдёт, если Роспотребнадзор запустит обязательную маркировку, сообщает РИА "Новости".

"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России

Нововведение должно заработать с 1 июня — сыры и мороженое будут маркироваться двумерным кодом системы "Честный знак" на упаковке. Код содержит такие данные о продукте:

  • наименование;
  • производитель;
  • дата, время и место выпуска.

По сведениям Роспотребнадзора, добровольная маркировка производится с 20 января. До конца 2021 года обязательной станет маркировка всей молочной продукции. По мнению ведомства, такой подход позволит бороться с нелегальными производителями.

Ранее производитель мороженого под брендом "Чистая линия" заявил, что готов к новым требования. Также "Правда.Ру" сообщала, что США увеличили закупки российского мороженого в четыре раза.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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