"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России

Компания Unilever может приостановить производство мороженого для России под брендом "Инмарко". Это произойдёт, если Роспотребнадзор запустит обязательную маркировку, сообщает РИА "Новости".

Нововведение должно заработать с 1 июня — сыры и мороженое будут маркироваться двумерным кодом системы "Честный знак" на упаковке. Код содержит такие данные о продукте:

наименование;

производитель;

дата, время и место выпуска.

По сведениям Роспотребнадзора, добровольная маркировка производится с 20 января. До конца 2021 года обязательной станет маркировка всей молочной продукции. По мнению ведомства, такой подход позволит бороться с нелегальными производителями.

Ранее производитель мороженого под брендом "Чистая линия" заявил, что готов к новым требования. Также "Правда.Ру" сообщала, что США увеличили закупки российского мороженого в четыре раза.