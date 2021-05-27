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Пригожин рассказал о целях судебных исков к представителям "оппозиции"

Общество

Редакция РИА Накануне. RU поинтересовалась у петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о целях судебных исков о защите деловой репутации, один из которых бизнесмен выиграл накануне, 26 мая.

Пригожин рассказал о целях судебных исков к представителям "оппозиции"

По словам Пригожина, он давно обещал "приучить к горшку" антироссийских блогеров, публикующих недостоверную информацию о нем.

"Если вы знаете того, кто всё ещё гадит по углам, сообщайте", — передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Кроме того, бизнесмен напомнил собственное высказывание полугодичной давности о том, что представителей российской оппозиции нужно приучать к порядку, как "маловоспитанных зверьков".

Предприниматель уже выиграл несколько судебных тяжб о защите деловой репутации. Ответчиками были "оппозиционер" Владимир Милов, журналист Максим Шевченко, а также издания "Собеседник" и "Медуза"*. Согласно судебному решению, ответчики обязаны удалить публикации и выплатить компенсацию истцу.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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